US-Sicherheitsberater Bolton hat den Iran davor gewarnt, die Angriffsbereitschaft der Vereinigten Staaten zu unterschätzen.

Bolton sagte zwei Tage nach der Absage eines Militäreinsatzes gegen den Iran, die Führung in Teheran solle die "Besonnenheit" der US-Regierung nicht mit Schwäche verwechseln. Das US-Militär sei das beste der Welt und jederzeit einsatzbereit.



Bolton äußerte sich vor einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu in Jerusalem. Der Abschuss einer US-Drohne durch die iranischen Revolutionsgarden hat zu neuen Spannungen zwischen den beiden Ländern geführt. US-Präsident Trump sagte einen Militäreinsatz gegen den Iran zwar ab; Medienberichten zufolge soll er aber Cyberattacken angeordnet haben. Außerdem sollen morgen weitere Sanktionen in Kraft treten.