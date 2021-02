Die Ausweisung mehrerer Diplomaten aus Russland hat der Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Kaim, als Schlag ins Gesicht der Europäischen Union bezeichnet.

Die EU stehe nun vor den Trümmern ihrer Russlandpolitik, sagte Kaim im Deutschlandfunk. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sei in einer Mission des guten Willens nach Moskau gefahren. Nun müsse sich die Europäische Union fragen, wie sie das Verhältnis zu Russland künftig gestalten wolle. Die Hoffnung, einen Wandel durch Annäherung zu erreichen, habe getrügt. Russland begreife sich als Großmacht, die in einer anderen Liga der Welt spiele.



Gestern waren drei EU-Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden vom russischen Außenministerium zu unerwünschten Personen erklärt worden. Die Diplomaten sollen an nicht genehmigten Protesten zugunsten des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny teilgenommen haben, bei denen Tausende Demonstranten festgenommen wurden. Dies sei unvereinbar mit dem diplomatischen Status sei, hieß es zur Begründung der Ausweisung.

