Ampel-Koalition

Ein Land, das eine Leitfunktion im Westen in Anspruch nehme, brauche ein machtvolles und eindeutiges Auftreten, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Dass es noch immer keine "Nationale Sicherheitsstrategie" in außenpolitischen Fragen gebe, führe dazu, dass die einzelnen Ministerien oft nicht mit einer einzigen Stimme sprächen. Das zeige nicht zuletzt die China-Politik. Ein Wegducken hinter der Meinung anderer Länder wie den USA sei in der aktuellen Weltlage nicht mehr möglich, betonte der ehemalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Ischinger schlug vor, die Federführung für die "Nationalen Sicherheitsstrategie" im Kanzleramt anzusiedeln.

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, erstmals eine solche ressortübergreifende Strategie auszuarbeiten. Ursprünglich sollte das Konzept bereits fertig sein. Die Arbeit daran war jedoch laut Medienberichten aufgrund erheblicher Differenzen zwischen Kanzleramt, Auswärtigem Amt und Finanzministerium ins Stocken geraten.

