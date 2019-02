Die US-Regierung hat die Verurteilung des mexikanischen Drogenbosses "El Chapo" begrüßt und einen weiteren Kampf gegen die Drogenkartelle angekündigt.

Justizminister Whitaker sagte in Washington, der Schuldspruch sei eine unwiderlegbare Botschaft an die übrigen Akteure, dass sie letztlich festgenommen und verurteilt würden. Die USA und Mexiko würden weiterhin mit allen verfügbaren Mitteln gegen Drogenschmuggler und gewalttätige Organisationen vorgehen.



Sicherheitsexperten rechnen trotz der Verurteilung mit einer anhaltenden Vormachtstellung des Sinaloa-Kartells. Der Analyst der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, Oliva, sagte, die Organisation könne den Verlust eines bekannten Mitglieds gut verkraften. Die Präsenz des Kartells sei ungebrochen.



El Chapo war von einem Gericht in New York in allen zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen worden und muss nun mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Dem 61-Jährigen werden unter anderem Drogenschmuggel in die USA, Waffenhandel und Geldwäsche vorgeworfen. Er stand 16 Jahre lang an der Spitze des mexikanischen Sinaloa-Kartells.