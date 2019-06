In mehr als 30 Ländern hat es der US-israelischen Sicherheitsfirma Cybereason zufolge Hackerangriffe gegeben.

Die Attacken hätten sich gegen Telekommunikationsunternehmen gerichtet. Hacker seien in die Systeme eingedrungen und hätten große Mengen an persönlichen Daten sowie Unternehmensinformationen gestohlen, teilte Cybereason mit. Die verwendeten Programme deuteten auf eine Attacke aus China hin.



Westliche Staaten verdächtigen China seit Jahren, hinter Cyber-Angriffen zu stehen, um zu Spionagezwecken an Firmen- und personenbezogene Daten zu kommen. Die Regierung in China hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.