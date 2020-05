Außenminister Maas hat China zur Einhaltung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong aufgerufen.

Das vom Volkskongress gebilligte Sicherheitsgesetz dürfe das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" nicht in Frage stellen, erklärte Maas in Berlin. Er erwarte, dass die Rechte der dort lebenden Menschen gewahrt blieben.



Das neue Gesetz umgeht Hongkongs Parlament und richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden. Es ist der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie.



Das Gesetz stößt bei etlichen westlichen Ländern auf Kritik. Die USA, Kanada, Australien und Großbritannien äußerten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme besorgt, dass dadurch die Gräben in der Bevölkerung Hongkongs noch vertieft würden. Die neuen Regelungen gefährdeten die Stabilität und den Wohlstand der chinesischen Sonderverwaltungszone.