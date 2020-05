Der grüne Europaabgeordnete Bütikofer hat Europa aufgefordert, in der Auseinandersetzung mit China über die Situation in Hongkong klare Grenzen zu ziehen.

Bütikofer sagte im Deutschlandfunk, man müsse China deutlich machen, dass es einen Preis habe, wenn es sich an die Regeln des internationalen Zusammenlebens nicht halte. Der Vorsitzende der China-Delegation im Europaparlament betonte, bei dem sogenannten Sicherheitsgesetz für Hongkong handele es sich um ein Zensurgesetz, mit dem Peking die Meinungsfreiheit unterdrücke. Dies stehe im offenen Widerspruch sowohl zum Grundgesetz für Hongkong als auch zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen Chinas im Verhältnis zur ehemaligen britischen Kronkolonie. Im schlimmsten Fall könne das sogenannte Sicherheitsgesetz dazu führen, dass die chinesische Geheimpolizei auch in Hongkong ihre Methoden praktiziere, einschließlich Folter, erklärte Bütikofer.



Das Gesetz hat in Hongkong und auch international Protest hervorgerufen, unter anderem von Seiten der USA und Großbritanniens. Bundesaußenminister Maas erklärte, er erwarte, dass China die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong wahre.