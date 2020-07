Angesichts der chinesischen Repression in Hongkong hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, die Bundesregierung aufgefordert, ihre Chinapolitik zu überdenken.

Hierzulande stehe immer noch die Sichtweise im Vordergrund, China sei ein großer Markt, auf den man Rücksicht nehmen müsse, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Diese Chinapolitik habe in der Vergangenheit getragen, heute tue sie es nicht mehr. Röttgen verwies auf einen zunehmenden geostrategischen Machtanspruch der Volksrepublik. Chinas sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong bezeichnete der Außenpolitiker als Unrecht. Damit würden die Freiheit und die Autonomie in der Sonderverwaltungszone unterdrückt. Es liege ganz an Deutschland, dass nun eine europäische Position und Strategie gegenüber China entwickelt würden. Wirtschaftssanktionen schloss Röttgen aus.



Als Konsequenz auf das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong haben Länder wie Kanada und Australien bereits angekündigt, die Auslieferungsabkommen mit der Sonderverwaltungszone auszusetzen.