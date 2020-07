Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte sieht das umstrittene Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong mit wachsender Sorge.

Ein Sprecher sagte in Genf, man sei beunruhigt, dass die Definition einiger Tatbestände vage und zu weit gefasst seien. So werde nicht angemessen zwischen gewaltsamen und nicht-gewaltsamen Handlungen unterschieden. Das könne zu einer diskriminierenden oder willkürlichen Auslegung der Regeln führen. Bundesaußenminister Maas teilte mit, das Thema Hongkong auf die Tagesordnung des nächsten Treffens der EU-Außenminister zu setzen.



Das neue Gesetz gibt den chinesischen Behörden weitreichende Vollmachten in der Sonderverwaltungszone. Es richtet sich offiziell gegen separatistische, subversive und terroristische Aktivitäten. Kritiker sehen in den Regelungen eine massive Einschränkung der Bürgerrechte.



Heute erhob die Hongkonger Polizei erstmals unter Bezug auf das Gesetz Terror-Vorwürfe gegen einen Festgenommenen. Der 24-Jährige wird zudem der Anstachelung zur Abspaltung beschuldigt.