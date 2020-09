Bundesweit haben rund 900 Beamte von Zoll und Steuerfahndung Razzien wegen Schwarzarbeit im Sicherheitsgewerbe durchgeführt.

Laut dem Hauptzollamt in Frankfurt am Main richtete sich der Schlag gegen diverse Beschuldigte aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Sie hätten jahrelang Scheinrechnungen ausgestellt und damit den Staat und die Sozialkassen um mindestens dreieinhalb Millionen Euro betrogen. Der Schwerpunkt der Aktion lag einer Sprecherin zufolge in Frankfurt am Main und der umliegenden Region. Weitere Razzien gab es in Hamburg und München. Sechs mutmaßliche Drahtzieher wurden verhaftet.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.