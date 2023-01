Israels Ministerpräsident Netanjahu hat eine "Politik der harten Hand" als Antwort auf die jüngsten Terror-Anschläge angekündigt. (AFP / Ronen Zvulun )

Unter anderem beschloss das Sicherheitskabinett, die Häuser der palästinensischen Attentäter zu zerstören. Ihren Familien sollen die Sozialleistungen gestrichen werden. Außerdem soll das Waffenrecht für Israelis gelockert werden. Netanjahu kündigte zugleich einen Ausbau der Siedlungen im Westjordanland an.

Am Freitag hatte ein Palästinenser sieben Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem erschossen. Auch gestern hatte es mehrere bewaffnete Angriffe gegeben. Zwei Israelis wurden dabei verletzt. Am Sonntag erschossen Vertreter eines zivilen israelischen Sicherheitsdiensts in der Nähe einer jüdischen Siedlung im Westjordanland einen Palästinenser. Nach Angaben des israelischen Militärs war der 18-Jährige mit einer Pistole bewaffnet.

Die Palästinensische Autonomiebehörde machte Israel für die neu aufgeflammte Gewalt verantwortlich. Zuletzt waren am Donnerstag bei einer Razzia israelischer Einsatzkräfte in einem Flüchtlingslager im Westjordanland mindestens neun Palästinenser getötet worden.

Zehntausende protestieren gegen geplante Justizreform

Trotz der jüngsten Gewalt protestierten erneut zehntausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. Medienberichten zufolge gingen die Menschen in Tel Aviv und anderen Städten auf die Straßen. Sie zündeten zum Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs in Ost-Jerusalem Kerzen an. Der Protest richtete sich wie in den Wochen zuvor gegen die angestrebte Justizreform.

Nach den Plänen von Justizminister Levin soll eine Mehrheit im Parlament ein Gesetz verabschieden können, auch wenn es nach Ansicht des Höchsten Gerichts gegen das Grundgesetz verstößt. Levin will außerdem die Zusammensetzung des Gremiums zur Ernennung von Richtern ändern. Er wirft dem Höchsten Gericht eine übermäßige Einmischung in politische Entscheidungen vor. Die Demonstrierenden befürchten, dass durch die Reform die unabhängige Kontrolle der Regierung durch Gerichte ausgehebelt wird. Damit stehe die Zukunft der israelischen Demokratie auf dem Spiel.

