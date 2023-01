Israels Ministerpräsident Netanjahu hat eine "Politik der harten Hand" als Antwort auf die jüngsten Terror-Anschläge angekündigt. (AFP / Ronen Zvulun )

Ministerpräsident Netanjahu sagte in Jerusalem, seine Regierung suche keine Eskalation. Aber die Antwort auf Terror sei eine Politik der harten Hand. Unter anderem beschloss das Sicherheitskabinett, die Häuser der palästinensischen Attentäter zu zerstören. Ihren Familien sollen die Sozialleistungen gestrichen werden. Außerdem soll das Waffenrecht für Israelis gelockert werden. Netanjahu kündigte zugleich einen Ausbau der Siedlungen im Westjordanland an.

Am Freitag hatte ein Palästinenser sieben Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem erschossen. Auch gestern hatte es mehrere bewaffnete Angriffe gegeben, zwei Israelis wurden dabei verletzt. Heute meldeten die israelischen Behörden den Tod von zwei Palästinensern. Ein Mann wurde von Sicherheitskräften erschossen, weil er eine Waffe getragen haben soll. Ein weiterer erlag seinen Verletzungen, die er bei der Razzia israelischer Einsatzkräfte in einem Flüchtlingslager in Dschenin erlitten hatte. Die Opferzahl stieg dort damit auf zehn.

