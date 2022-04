Krieg in der Ukraine

Sicherheitskonferenz in Ramstein mit 20 Ländern

An der Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein werden am kommenden Dienstag voraussichtlich über 20 Staaten teilnehmen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium in Arlington mit.

22.04.2022