Kurz vor Beginn der Internationalen Sicherheitskonferenz in München hat der deutsche UNO-Botschafter Heusgen vor den Folgen des Klimawandels für den Weltfrieden gewarnt.

Heusgen sagte der "Rheinischen Post", die Weltgemeinschaft müsse sich jetzt darum kümmern, weil es sonst zu spät sein könne. Der Klimawandel werde sonst zu einer Bedrohung für die Sicherheit weltweit. Heusgen kündigte an, als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat in diesem Jahr werde Deutschland den Fokus auf den Komplex Klima und Sicherheit richten. Besonders vom Klimawandel betroffene Gebiete seien die Sahel-Zone und die Tschadsee-Region oder Staaten wie Niger, Vietnam sowie Inselstaaten. Wenn die Bevölkerung etwa wegen einer Dürre abwandern und in anderen Gebieten ansässig werden wolle, komme es häufig zu Konflikten.



Am frühen Nachmittag eröffnet Bundespräsident Steinmeier die Münchner Sicherheitskonferenz. Sie wird zum 56. Mal in der bayerischen Landeshauptstadt ausgerichtet. Mehr als 800 Teilnehmer haben sich angekündigt, darunter rund 40 Staats- und Regierungschefs.