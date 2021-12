Die gelben Schirmen des Protestes: Symbol für die Demokratiebewegung und den Widerstand gegen die Zentralregierung in Peking. (picture alliance / AP Photo)

Medienberichten zufolge waren hunderte Polizisten bei den Razzien im Einsatz. Zielscheibe war unter anderem das Büro des Online-Magazins "Stand News". Sechs Menschen wurden verhaftet wegen angeblicher Verschwörung und wegen der Veröffentlichung - so wörtlich - "aufrührerischer Publikationen". Unter den Verhafteten ist dem Vernehmen nach auch eine ehemalige demokratische Abgeordnete und der derzeitige Chefredakteur des Magazins.

Verschiedene Gerichtsurteile haben den Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong in jüngster Zeit die Möglichkeit gegeben, zuvor kaum genutzte Verordnungen aus der Kolonialzeit wieder aufleben zu lassen. Diese decken den Tatbestand der "Aufwiegelung" ab und machen Verhaftungen dieser Art möglich. Westliche Staaten werfen China vor, Bürgerrechte in Hongkong auszuhöhlen und die Demokratie-Bewegung mundtot machen zu wollen.

