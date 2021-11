Polizeipatrouillen in Havanna verhindern Demonstrationen gegen die Regierung. (dpa/Ramon Espinosa)

Zahlreiche Aktivisten und Journalisten berichteten in sozialen Medien, sie seien am Verlassen ihrer Wohnungen gehindert worden. Es gab auch Berichte über Festnahmen von Kubanern. Anders als bei spontanen Demonstrationen im Juli waren die Sicherheitskräfte diesmal vorgewarnt. Damals waren Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten zu protestieren. Viele von ihnen wurden festgenommen. Die kubanische Regierung erklärte, die Demonstrationen seien von den USA inszeniert worden.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.