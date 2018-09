Das soziale Netzwerk Facebook hat mit einer neuen Datenschutzpanne zu kämpfen.

Durch eine Sicherheitslücke ist es Angreifern gelungen, an die digitalen Schlüssel von etwa 50 Millionen Nutzerkonten zu kommen. Damit hätten sie die Profile so nutzen können, als seien es ihre eigenen, sagte Facebook-Manager Guy Rosen. Die Hacker hatten also die Möglichkeit, zum Beispiel private Nachrichten einzusehen oder etwas auf dem Account des Opfers zu veröffentlichen. Facebook hat nach eigenen Angaben keine Hinweis, ob das auch geschehen ist. Allerdings wurden im großen Stil Profil-Informationen abgerufen. Dadurch war die Attacke aufgefallen.



Erschwerend kommt hinzu, dass die Angreifer sich mit den erbeuteten Digitalschlüsseln theoretisch auch bei anderen Online-Diensten anmelden konnten, die mit dem Facebook-Login genutzt wurden. Ob es dazu kam, ist bisher unklar.



Für den Angriff nutzten die Angreifer eine Sicherheitslücke in der Funktion "Anzeigen aus der Sicht von". Mit dieser Funktion können Nutzer herausfinden, wie andere Personen ihr Profil sehen. Die Funktion ist derzeit abgeschaltet. Die Sicherheitslücke wurde nach Angaben von Facebook am Dienstag entdeckt und am Donnerstag geschlossen.



Zumindest gemessen an der Zahl betroffener Nutzer ist es der bisher größte Hacker-Angriff auf das Online-Netzwerk.