Bei Facebook hat es wieder eine Datenpanne gegeben.

Nach Angaben des Online-Nertzwerks waren davon mehrere Millionen Nutzer betroffen - wohl auch in Europa. Demnach konnten Apps von Drittanbietern im September tagelang unberechtigt auf Fotos zugreifen. Es geht auch um Bilder, die Nutzer zwar auf Facebook-Server hochgeladen, aber nicht gepostet haben, die also nicht in der Timeline erschienen sind. Normalerweise erlaubt Facebook externen Apps nur auf Fotos zuzugreifen, die Nutzer auch in ihrer Timeline veröffentlichen. Das Unternehmen will die Betroffenen jetzt informieren und an ein Hilfecenter weiterleiten.