Beim amerikanischen Flugzeughersteller Boeing waren Sicherheitsmängel der 737-Max-Reihe offenbar schon früher bekannt als bisher angenommen.

Das belegen Dokumente und Mails, die Boeing an den Verkehrsausschuss des US-Kongresses weitergeleitet hat. Der Konzern hatte den internen Austausch auf Drängen seiner Anwälte den Behörden übermittelt. Daraus geht hervor, dass der Konzern früh und umfassend Informationen über Sicherheitsbedenken der 737-Max-Maschinen hatte. Ein Teil der leitenden Mitarbeiter warnte offenbar sehr konkret vor technischen Mängeln des automatischen Steuerungssystems, das wahrscheinlich Ursache für die Abstürze der Maschinen war.



Vorgestern war der Vorstandsvorsitzende des US-Luftfahrtunternehmens, Muilenburg, zurückgetreten. Die 737-Max-Abstürze in Indonesien und Äthiopien mit mehr als 340 Toten haben Boeing in eine tiefe Krise gestürzt.