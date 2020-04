Nach massiver Kritik an dem Videokonferenz-Anbieter "Zoom" hat der Betreiber Verbesserungen zugesagt.

Mehrere Sicherheitslücken seien bereits behoben worden, erklärte Firmenchef Yuan. So sei eine Funktion zur Kontrolle der Teilnehmer entfernt worden. - Die Plattform war zuletzt ins Visier der New Yorker Justiz geraten, nachdem mehrere Beschwerden eingegangen waren. So berichteten Nutzer unter anderem, dass während Telekonferenzen Hass-Botschaften oder pornografische Inhalte auf den Bildschirmen aufgetaucht seien. - Zoom wird auch in Deutschland verstärkt genutzt, seitdem viele Beschäftigte wegen der Corona-Pandemie von zuhause aus arbeiten.