Im Tarifstreit beim Sicherheitspersonal an deutschen Flughäften gibt es einen Durchbruch. Die Gewerkschaft Verdi teilte am frühen Morgen nach mehrstündigen Verhandlungen mit, man habe sich mit den Arbeitgebern geeinigt. Einzelheiten sollen am Vormittag bekanntgegeben werden. Damit ist die Gefahr weiterer Warnstreiks gebannt. Inzwischen haben die Arbeitgeber - der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen - die Einigung bestätigt.

In dem Tarifstreit hatten beide Seiten gestern die fünfte Runde ihrer Gespräche aufgenommen. Die Gewerkschaft forderte für die 23.000 Beschäftigten einen Stundenlohn von 20 Euro. Regionale Tarifverträge wollte Verdi durch einen bundesweiten Abschluss ersetzen.



Der Tarifkonflikt wurde mehrfach von Warnstreiks begleitet. So fielen etwa am 15. Januar am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main und an sieben anderen Flughäfen hunderte Verbindungen aus. Vorher hatte es auch Warnstreiks in Köln/Bonn, Düsseldorf und Berlin gegeben.



In den Verhandlungen ging es um drei Berufsgruppen mit verschiedenen Aufgaben in der Sicherheit: Kontrolle von Passagieren und deren Gepäck, Kontrolle der Zufahrten und Zugänge zu Flughäfen sowie Kontrolle von Fracht, Post und Catering für die Maschinen.