Die Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Am Flughafen Köln/Bonn legten die Beschäftigten kurz nach Mitternacht nach Angaben der Gewerkschaft die Arbeit nieder. Gestreikt werden soll spätestens ab den frühen Morgenstunden außerdem in Düsseldorf, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig.

Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte. Drei Verhandlungsrunden sind ohne Ergebnis geblieben.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.