Mehrere deutsche Flughäfen bereiten sich auf Warnstreiks des Sicherheitspersonals am kommenden Dienstag vor.

Betroffen sind die Airports in Frankfurt am Main, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt. Ein Sprecher des Frankfurter Flughafens erklärte, ein spezielles Team solle sich um solche Passagiere kümmern, die wegen des Streiks nicht wie geplant in die Maschinen einsteigen könnten. Dazu gehöre die Bereitstellung von Verpflegung, Decken und Feldbetten.



Insgesamt haben die Gewerkschaften Verdi und DBB rund 5.000 Beschäftigte der Passagier-, Fracht- und Warenkontrolle an den Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen. Sie fordern für das Sicherheitspersonal eine bundesweit einheitliche und höhere Bezahlung.