Flugreisende in Deutschland müssen sich im Januar auf Behinderungen durch Streiks einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals an mehreren deutschen Flughäfen an. Wo es konkret zum Arbeitskampf kommen werde, sei noch offen, sagte ein Sprecher. Gestreikt werde aber nicht in der Ferienzeit der jeweiligen Bundesländer. Man sei aber jederzeit zu neuen Tarifverhandlungen bereit, um die Streiks abzuwenden.



Verdi begründete den Schritt mit dem unzureichenden Angebot der Arbeitgeber. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen erhöhte laut Verdi sein Angebot für eine Entgelterhöhung zuletzt von 1,8 auf 2,0 Prozent pro Jahr bei einer zweijährigen Laufzeit. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle auf 20 Euro. Die Tarifverhandlungen werden am 23. Januar 2019 in Berlin fortgesetzt.