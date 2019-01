In den Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäften gibt es einen Durchbruch. Die Gewerkschaft Verdi teilte am frühen Morgen mit, man habe sich mit den Arbeitgebern geeinigt. Einzelheiten sollen am Vormittag bekanntgegeben werden.

Damit ist die Gefahr weiterer Warnstreiks gebannt. In dem Tarifstreit hatten Verdi und der dbb für die 23.000 Beschäftigten einen Stundenlohn von 20 Euro gefordert.



Die Gewerkschaften riefen ihre Mitglieder im Zuge der Verhandlungen mit den Arbeitgebern mehrfach zu Warnstreiks auf. Vergangene Woche legte das Sicherheitspersonal an acht Flughäfen die Arbeit nieder. Hunderte Flüge fielen aus.