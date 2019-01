Am kommenden Dienstag will das Sicherheitspersonal auch am Hamburger Flughafen in den Warnstreik treten.

Die Gewerkschaft verdi teilte am Abend mit, der ganztägige Ausstand werde um Mitternacht beginnen. Der Warnstreik solle den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.



Neben Hamburg müssen sich Reisende auch in Frankfurt am Main, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Verdi und der DBB fordern für das Sicherheitspersonal eine bundesweit einheitliche Bezahlung von knapp 20 Euro brutto pro Stunde.