Die CDU fordert von SPD-Kanzlerkandidat Scholz ein klares Bekenntnis zum Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland.

Unions-Fraktionsvize Wadepuhl sagte der Deutschen Presse-Agentur, Forderungen der SPD-Spitze und der Grünen nach einem Abzug der in Rheinland-Pfalz lagernden Bomben seien brandgefährlich. Daher müsse Scholz in den Verhandlungen über eine Ampel-Koalition hierzu ein Machtwort sprechen. Sollten die Koalitionäre einen Ausstieg Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe beschließen oder auch nur Schritte in die Richtung, dann würde dies die Sicherheitsarchitektur Europas erheblich verändern. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter warnte, ein Abzug der Atomwaffen könnte einen Dominoeffekt in anderen Nato-Staaten mit US-Atomwaffen zur Folge haben. Dann zerbreche die transatlantische Partnerschaft. Angesichts der laufenden Koalitionsverhandlungen hatte auch der [Sicherheitsexperte Ischinger davor gewarnt|deutschlandfunk.de/koalitionsverhandlungen-ischinger-warnt-vor-abzug-von-us.1939.de.html?drn:news_id=1316181], die deutsche Beteiligung an der atomaren Abschreckung der Nato infrage zu stellen.



Auf dem rheinland-pfälzischen Luftwaffenstützpunkt Büchel sind Schätzungen zufolge noch 20 US-Atombomben stationiert, die im Ernstfall von Bundeswehr-Kampfjets abgeworfen werden sollen. Sowohl die Partei- und Fraktionsführung der SPD als auch die Grünen haben sich in der Vergangenheit für einen Abzug dieser Nuklearwaffen ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.