In der Großen Koalition verschärft sich der Streit, ob Bundeswehr-Drohnen mit Waffen ausgestattet werden sollen. Aus der SPD kommen widersprüchliche Signale. Die CDU vermutet wahltaktische Motive.

So sprach sich der SPD-Politiker und Außenminister Maas für eine Bewaffnung von Drohnen aus. Er sei der Auffassung, dass man Soldaten und Soldatinnen in Auslandseinsätzen den bestmöglichen Schutz zur Verfügung stellen sollte, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Er halte es für richtig und nachvollziehbar, Drohnen zur Aufklärung, aber auch zur Abwehr von Gefahren einzusetzen. Maas stellte klar, dass bewaffnete Drohnen auch in internationalen Einsätzen bereits zum Schutz deutscher Soldaten benutzt würden. Sie würden nur von anderen Ländern zur Verfügung gestellt. Er akzeptiere, wenn Teile des Parlaments aber der Auffassung seien, das Thema sei noch nicht ausdiskutiert.

SPD gespalten in Drohnenfrage

So lehnte die SPD-Bundestagsfraktion es zuletzt ab, der vom Verteidigungsministerium gewünschten Bewaffnung von Drohnen für die Bundeswehr zuzustimmen. Der SPD-Verteidigungsexperte der Fraktion, Felgentreu, legte aus Protest sein Amt nieder, weil er "anderer Auffassung" sei. Der SPD-Ko-Vorsitzende Walter-Borjans und Fraktionschef Mützenich hatten weiteren Diskussionsbedarf dazu angemeldet. In der aktuellen Debatte geht es darum, ob die neuen Drohnen vom Typ "Heron TP" bewaffnet werden sollen. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl (SPD), hatte sich für Pläne zur Bewaffnung der neuen Bundeswehr-Drohne ausgesprochen. Sie halte es auch für richtig, noch in dieser Legislaturperiode zu entscheiden, sagte die SPD-Politikerin.

CDU vermutet Wahltaktik

Vertreter der Union äußerten sich befremdet, da sie von einer Zustimmung ausgegangen waren. CDU-Generalsekretär Ziemiak warf SPD-Kanzlerkandidat Scholz in diesem Zusammenhang Führungsschwäche und "außen- und sicherheitspolitische Unzuverlässigkeit" vor. Scholz wolle mit dem Stopp Brücken zur Linkspartei und den Grünen bauen, meinte Ziemiak. Diese parteipolitischen Spielchen dürften aber nicht mehr zählen als der Schutz und die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte, sagte Ziemiak.

Heron TP: Lieferung verzögert sich

Die ursprünglich für Februar geplante Auslieferung der israelischen Drohne "Heron TP" an die Bundeswehr verzögert sich. Das teilte die Bundesregierung Anfang Dezember in einer Antwort auf eine schriftliche Frage des Abgeordneten Hunko (Linke) mit. Als Grund wurde die anhaltende Pandemie genannt. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest.



Die "Heron TP" hatte in Israel im Sommer einen ersten Testflug absolviert. Beide Seiten hatten 2018 ein Abkommen über fünf von Israel geleaste Drohnen unterzeichnet. Im Januar 2019 begann die Bundeswehr in Israel mit der Ausbildung deutscher Soldaten. Die "Heron TP" kann doppelt so lang in der Luft bleiben wie die Heron 1. Sie fliegt bis in eine Höhe von mehr als zwölf Kilometern.

Drohnen zur Aufklärung

Die Bundeswehr setzt (Stand Mai 2020) Drohnen des Modells Heron 1 ein: drei in Afghanistan beim Nato-Einsatz "Resolute Support", drei beim UN-Einsatz "Minusma" in Mali. Betrieben werden sie vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" in Jagel.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.