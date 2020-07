Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Roth, hat sich enttäuscht über die Entscheidung der US-Regierung geäußert, einen Teil der in Deutschland stationierten Soldaten abzuziehen.

Man sollte jetzt aber nicht in Wehklagen verfallen, sondern den Schritt der USA als Weckruf und Chance zur Stärkung unserer europäischen Souveränität begreifen, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei an der Zeit, dass Europa seine Rolle in der Welt stärke und auf eigenen Füßen stehe. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Otte, erklärte, die sprunghafte Politik von US-Präsident Trump wirke sich auf diese Weise auch sicherheitspolitisch nachteilig im Bündnis aus. Trotzdem blieben die USA wichtigster außereuropäischer Partner Deutschlands.



US-Präsident Trump hatte den im Grundsatz bereits im Juni angekündigten Teilabzug mit den aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet. Nach den Plänen sollen gut die Hälfte der rund 12.000 betroffenen Soldaten zunächst in die USA zurückgeholt, weitere 5.600 in andere Nato-Länder verlegt werden.