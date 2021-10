Europa muss nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Merkel die eigenen Sicherheitsinteressen klarer definieren. Man habe gesehen, dass Amerika nicht mehr bedingungslos bereit sei, überall auf der Welt eine Führungsrolle zu übernehmen, sagte Merkel mit Blick auf den US-Truppenabzug aus Afghanistan bei einer Diskussionsveranstaltung in Jerusalem.

Zugleich verwies die Kanzlerin auf gemeinsame Sicherheitsinteressen mit Israel, das nah an den Außengrenzen Europas liege. Merkel beendet heute ihren Besuch in Israel.

Merkel bekennt sich zur deutschen Verantwortung für Israel

Gestern war sie unter anderem mit Ministerpräsident Bennett zusammengekommen. Dabei bekannte sie sich zur deutschen Verantwortung für das Land. Merkel sagte nach dem Treffen mit Bennett in Jerusalem, Deutschland sei nicht neutral, wenn es um die Fragen der Sicherheit Israels gehe. Es sei ein Glücksfall, dass es heute überhaupt möglich sei, verantwortungsvoll zusammenzuarbeiten. Die Kanzlerin räumte ein, Meinungsverschiedenheiten gebe es etwa bei der Zweistaatenlösung. Bennett bezeichnete die scheidende Bundeskanzlerin als wahre Freundin Israels. Merkel sei der "moralische Kompass" Europas. Auch Präsident Herzog würdigte Merkel als eine der wichtigsten Führungspersönlichkeiten der Moderne. Er gab zugleich bekannt, dass am Weizmann-Institut ein Ehrenstipendium für herausragende Wissenschaftlerinnen eingerichtet und nach Merkel benannt werde.



Im Anschluss an die Gespräche besuchte Merkel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Sie sprach von einer Verpflichtung, täglich entschieden gegen Antisemitismus, Hass und Gewalt vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.