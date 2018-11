Bundesfinanzminister Scholz hat sich für eine klare und strikte Rüstungskontrollpolitik in Europa ausgesprochen.

Zudem halte er es für wichtig, national orientierten Strömungen in der Welt einen Multilateralismus entgegenzusetzen, sagte der Vize-Kanzler in einer Rede in Berlin. Mit Blick auf die neuen Spannungen zwischen Kiew und Moskau erklärte er, es sei zwingend, dass die OSZE als Instrument der kollektiven Sicherheit weiterentwickelt werde. In diesem Rahmen könne sich eine europäische Ostpolitik und das Verhältnis zu Russland ausbilden, betonte der SPD-Politiker.