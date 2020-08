Der Iran hat die Entscheidung des UNO-Sicherheitsrats begrüßt, das Waffenembargo gegen das Land nicht zu verlängern.

Noch nie in der Geschichte der Vereinten Nationen sei Amerika so isoliert gewesen, schrieb ein Sprecher des iranischen Außenministeriums im Kurznachrichtendienst Twitter. Neben den Vereinigten Staaten stimmte nur die Dominikanische Republik für den US-Entwurf, der eine Verlängerung des Waffenembargos gegen den Iran vorsah. Russland und China votierten dagegen, die übrigen Sicherheitsratsmitglieder enthielten sich. US-Außenminister Pompeo sprach von einem "Versagen" des Gremiums.



Die im Oktober ablaufende UNO-Resolution sieht ein Embargo für den Verkauf von Waffen an Teheran vor. Sie war 2015 nach dem Iran-Atomabkommen vereinbart worden, aus dem die USA mittlerweile ausgestiegen sind.