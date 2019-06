Der Iran hat die von den USA verhängten neuen Sanktionen verurteilt.

Die Vereinigten Staaten hätten einen Wirtschaftskrieg und wirtschaftlichen Terrorismus gegen die iranische Bevölkerung begonnen, sagte der UNO-Botschafter Teherans, Ravanchi, auf einer Sondersitzung des Sicherheitsrats in New York. Gespräche mit Washington schloss Ravanchi in der jetzigen Situation aus. - Der UNO-Sicherheitsrat ermahnte sämtliche Akteure des Konfliktes zu maximaler Zurückhaltung. Die Spannungen in der Region müssten reduziert werden, meinte der Vorsitzende des Gremiums, Kuwaits UNO-Botschafter Otaibi.



US-Präsident Trump hatte gestern Strafmaßnahmen verhängt, die sich unter anderem gegen den obersten Führer der Islamischen Republik, Chamenei, richten. Nach Angaben von Finanzminister Mnuchin wird in den nächsten Tagen auch der iranische Außenminister Sarif mit Sanktionen belegt.