Der türkische Präsident Erdogan dringt auf den raschen Aufbau der mit den USA vereinbarten Sicherheitszone im Norden Syriens.

Die Türkei habe nicht viel Zeit und Geduld, was diesen Punkt angehe, sagte Erdogan in Istanbul. Ansonsten gäbe es keine andere Wahl, als eigene Pläne für eine Militäroperation umzusetzen. Die Türkei und die USA hatten sich am 7. August auf die Einrichtung der Sicherheitszone verständigt. Gemeinsame Patrouillen sollen demnächst ihre Arbeit aufnehmen.



Unterdessen wurden bei einem US-Angriff in der umkämpften syrischen Provinz Idlib wenige Stunden nach dem Beginn einer Waffenruhe laut Aktivisten mindestens 40 Dschihadisten getötet. Die Aktion habe Anführern des Terrornetzwerks Al-Kaida gegolten, erklärte das US-Verteidigungsministerium.