Sicherheitszone in Syrien

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer stößt mit ihrer Idee einer international kontrollierten Schutzzone weiter auf Kritik - auch in den eigenen Reihen.

Ihr Stellvertreter Laschet sagte der "Augsburger Allgemeinen", er habe noch viele Fragen - zum Beispiel, ob Kramp-Karrenbauer eine UNO-Blauhelmmission oder einen Kampfeinsatz gemeint habe. Da sei noch vieles im Ungefähren. Außerdem bemängelte Laschet die Kommunikation der Parteichefin. Kramp-Karrenbauer hatte Außenminister Maas von der SPD per SMS über ihren Vorschlag unterrichtet. Das hätte man besser abstimmen können, meinte Laschet, der in der CDU als potenzieller Anwärter auf eine Kanzlerkandidatur gilt.



Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der Austausch kurzer Textnachrichten werde dem Anspruch solider Politik nicht gerecht. Er warb aber für die Fortsetzung der Koalition mit CDU und CSU. Mehrere Bewerber für den künftigen SPD-Parteivorsitz stellen das Bündnis in Frage.