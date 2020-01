Nach der Libyen-Konferenz wird über eine Entsendung von Soldaten in das nordafrikanische Land diskutiert, um die in Berlin vereinbarte Waffenruhe abzusichern. Auch Bundeswehrangehörige könnten dann gefordert sein. Doch in der Bundesregierung herrscht keine Einigkeit.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) sagte am Sonntagabend zum Abschluss der Konferenz: "Wir dürfen jetzt nicht den übernächsten Schritt vor dem ersten diskutieren." Erst wenn es in Libyen einen dauerhaften Waffenstillstand gebe, könne dessen Überwachung ins Auge gefasst werden.



Ähnlich äußerte sich Außenminister Maas (SPD): "Ich glaube, dass alle erkannt haben, dass es keine militärische Lösung gibt und dass alle ein Interesse daran haben müssten, dass dieser Krieg beendet wird." Es gehe nun zuerst darum, dass aus der noch "sehr brüchigen Feuerpause ein dauerhafter Waffenstillstand gemacht wird", sagte Maas im ZDF.

Merkel und Maas gegen Kramp-Karrenbauer

Beiden stellten sich damit gegen ihre Kabinettskollegin, Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Vorsitzende hatte sich schon vor der Konferenz positiv zu einer möglichen deutschen Beteiligung an einer internationalen Schutztruppe für Libyen geäußert. Bundeswehr und Verteidigungsministerium wären "sehr schnell in der Lage zu sagen", wie der deutsche Beitrag zu einer solchen Truppe aussehen könne, sagte Kramp-Karrenbauer am Samstag.



In Brüssel wollen die EU-Außenminister heute in Brüssel über die Ergebnisse des Berliner Gipfels beraten. Ende Februar kommen alle Außenminister der Teilnehmerstaaten außerdem in Berlin zusammen, um über die kommenden Schritte im Libyen-Konflikt zu beraten. "Da geht es nicht gleich um Militäreinsätze, da kann es erst mal um Beobachtermissionen gehen", betonte der deutsche Vertreter Maas.

FDP: "Nicht wegducken" - Grüne: "Noch zu früh"

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Djir-Sarai, forderte, dass sich Deutschland bei einem möglichen Friedenseinsatz internationaler Truppen "nicht wegducken" dürfe. Die Bundesregierung müsse dem Bundestag "einen plausiblen Plan und eine Strategie für einen eventuellen Einsatz präsentieren", erklärte Djir-Sarai.



Hingegen betonten auch die Grünen, es sei "noch zu früh", über einen Libyen-Einsatz der Bundeswehr zu spekulieren. Die Grünen würden jedes von der Bundesregierung vorgelegte Mandat für einen solchen Einsatz "kritisch, sorgfältig und ergebnisoffen nach seiner rechtlichen, politischen und militärischen Sinnhaftigkeit" prüfen, kündigten die Vizefraktionschefin Brugger und der Außenpolitikexperte Nouripour an.



Im Abschlussdokument der Berliner Libyen-Konferenz hatten sich alle Teilnehmer darauf geeinigt, dass es aus dem Ausland "keine weitere Unterstützungsleistungen" für die libyschen Konfliktparteien geben solle. Ziel sei es, aus der derzeitigen Waffenruhe einen dauerhaften Waffenstillstand zu machen.