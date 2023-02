Die Anklage wirft dem 29-Jährigen Mord, versuchten Mord sowie gefährliche Körperverletzung vor. Er soll am 8. Juni in der Nähe der Berliner Gedächtniskirche sein Fahrzeug absichtlich in eine Menschenmenge gesteuert haben. Dabei wurde auch eine Schulklasse aus Hessen erfasst. Eine Lehrerin wurde getötet, 15 Menschen erlitten Verletzungen. Laut Staatsanwaltschaft legt ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten die Schuldunfähigkeit des Mannes nahe. Die Anklage strebt deshalb in einem Sicherungsverfahren die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie an.

