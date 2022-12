Fest der Begegnung in Magdeburg (Archivbild): Die Sicht auf Einwanderung und Integration in Deutschland ist laut des Sachverständigenrates besser geworden. (Jens Wolf/dpa-Zentralbild)

Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Sachverständigenrat für Integration und Migration in Berlin vorstellte. Angesichts der jüngsten Herausforderungen sei das nicht unbedingt zu erwarten gewesen, erklärte die SVR-Vorsitzende Bendel in Berlin. Die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Kriegs mit erneuten Fluchtbewegungen und Energiepreiskrise hätten den Daten zufolge keinen erkennbaren negativen Einfluss auf das Zusammenleben im Einwanderungsland Deutschland. Mit 68,5 Punkten erreicht der Index in der aktuellen Ausgabe des SVR-Integrationsbarometers den höchsten Wert seit 2015. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund verbesserte sich demnach das Integrationsklima etwas mehr als bei Befragten mit Migrationshintergrund.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.