Die Selbstverbrennung eines 25-Jährigen hat in Marokko Proteste ausgelöst.

In der nahe Casablanca gelegenen Stadt Sidi Bennour gingen hunderte Menschen auf die Straße. Der 25-Jährige war nach Angaben seiner Familie am Wochenende gestorben. Er habe mit seiner Selbstverbrennung gegen die Beschlagnahmung seines Fahrzeugs durch die Behörden protestieren wollen, hieß es. Er hatte als Fahrer gearbeitet, besaß aber keine Lizenz. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Fall. In Marokko kommt es häufiger zu Selbstverbrennungen. In dem nordafrikanischen Land leben zahlreiche Menschen von Tätigkeiten im informellen Sektor.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.