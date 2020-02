Der Schauspieler und Autor Burkhard Driest ist tot.

Er starb nach Angaben seiner Familie gestern in Berlin im Alter von 80 Jahren. Driest spielte beispielsweise in "Die Verrohung des Franz Blum" von Reinhard Hauff und in "Querelle" von Rainer Werner Fassbinder, sowie am Theater für Peter Zadek. Vor seiner Karriere als Schauspieler und auch als Autor saß Driest Ende der 1960-er Jahre wegen schweren Bankraubes mehrere Jahre im Gefängnis.



Berühmt wurde Burkhard Driest in der Bundesrepublik 1974 durch einen Talkshow-Auftritt, bei dem Romy Schneider ihn am Arm berührte und sagte: "Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr."