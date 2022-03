Das Logo der internationale Zentrale für Finanztransaktionen SWIFT. (picture-alliance/ dpa / Fredrik von Erichsen)

Sieben russische Banken sollen demnach vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen werden, wie aus dem Amtsblatt der EU hervorgeht. Dies soll innerhalb von zehn Tagen geschehen. Zu den Instituten gehören die VTB Bank, die zweitgrößte des Landes, sowie VEB, Otrkitie und Rossiya. Nicht auf der Liste finden sich die Sberbank - die Nummer eins in Russland - sowie die Gazprombank. Über sie werden die meisten der Öl- und Gaslieferungen Russlands abgewickelt, auf die Europa trotz des Ukraine-Kriegs weiterhin nicht verzichten will. Laut Amtsblatt wurden zudem die russischen Staatsmedien RT und Sputnik in der EU verboten.

