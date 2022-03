Sie hätten nahe dem Schwarzen Meer nach dem abgestürzten Kampfjet und dessen Piloten gesucht, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Bukarest mit. Mögliche Ursache könnten schlechte Wetterbedingungen gewesen sein. Die Such- und Rettungsarbeiten würden trotz des Unglücks fortgesetzt. Das Kampfflugzeug war am Abend vom Stützpunkt Mihail Kogalniceanu im Südosten des Landes gestartet. Auf der Luftwaffenbasis wurden zuletzt 1.000 US-Soldaten stationiert, um die Ostflanke der Nato angesichts der Spannungen mit Russland zu stärken. Auch sechs deutsche Eurofighter wurden auf den Stützpunkt verlegt.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.