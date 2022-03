Das Foto zeigt das Robert Koch-Institut, RKI, in Berlin. (imago / Reiner Zensen)

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.735 nach 1.706 am Vortag. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen mit dem Krankheitserreger angesteckt haben. Nach Angaben des RKI ist die Tendenz weiter steigend. Auch die Hospitalisierungs-Inzidenz steigt weiter an, sie liegt aktuell bei 7,8. Diese Zahl gibt den Anteil der Personen an, die sich mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus befinden, ebenfalls auf 100.000 bezogen.

Die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug gut 260.000. Nach Angaben des RKI starben 221 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.