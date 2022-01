Das RKI meldet erneut einen neuen Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Archivbild). (imago / Reiner Zensen)

Das Robert Koch-Institut gab sie am Morgen mit 553,2 an. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 387,9. Das RKI verzeichnet 74.405 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus - rund 28.700 mehr als am Dienstag der Vorwoche. Gemeldet wurden zudem 193 weitere Todesfälle. Deren Gesamtzahl steigt damit auf 115.842.

Die Hospitalisierungsinzidenz wurde zuletzt mit 3,14 angegeben. Gemeint sind damit die Corona-bedingten Krankenhauseinweisungen pro Woche und 100.000 Einwohner. Eine Woche zuvor wurde mit 3,37 noch ein etwas höherer Wert verzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.