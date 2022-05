RKI-Wochenbericht

Sie sank im Vergleich zur Vorwoche um 21 Prozent auf 559, wie aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Dieser Trend zeige sich in allen Altersgruppen. Auch die Zahl der Ausbrüche in medizinischen Behandlungseinrichtungen und in Alten- und Pflegeheimen ist weiter rückläufig, hieß es. Es gebe allerdings insgesamt einen weiter hohen Infektionsdruck mit fast 500.000 übermittelten Neuinfektionen.