In Spanien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen stark gestiegen (Archivbild). (Elena Shesternina/Sputnik)

Wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte, wurden binnen eines Tages fast 50.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 424. Am Vortrag hatte sie noch 377 betragen. In Spanien sind mehr als 80 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Der Großteil der Infizierten weist deshalb keine oder nur leichte Krankheitssymptome auf. Die meisten spanischen autonomen Regionen und die Zentralregierung lehnen eine deutliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen bislang ab.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.