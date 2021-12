Grafik, Mikroskopische Ansicht Coronavirus (images/MiS)

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, beträgt der Wert nun 432,2 - nach 441,9 gestern und 452,2 vor einer Woche. Binnen eines Tages wurden 36.059 Neuansteckungen gemeldet. Das sind 9.694 weniger als am vergangenen Dienstag. Innerhalb eines Tages wurden 399 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-COV-2-Ansteckung gemeldet. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen in Kliniken neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner gab das RKI mit 5,32 an. Ab einem Wert von drei gilt in einem Bundesland flächendeckend für Veranstaltungen die 2G-Regel.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.