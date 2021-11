Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 386,5. Am Vortag betrug der Wert 372,7, eine Woche zuvor war er bei 303. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 30.600 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 62 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Toten auf hierzulande 99.124.

Die Hospitalisierungs-Inzidenz gab das RKI zuletzt am Freitag mit 5,34 an, für das Wochenende lagen keine neuen Angaben vor. Die Zahl zeigt an, wie viele Corona-Infizierte auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Krankenhäuser eingewiesen werden. Bund und Länder haben diesen Wert als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen festgelegt.

