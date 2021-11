Das RKI-Logo (dpa/Marijan Murat)

Binnen 24 Stunden starben 388 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 5,52 an. Am Freitag hatte dieser Wert bei 5,97 gelegen.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.