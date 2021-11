Das RKI-Logo (dpa/Marijan Murat)

Gestern betrug der Wert 452,4 und vor einer Woche 399,8. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 388 auf 101.344. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt knapp fünf Millionen 837-tausend Infektionsfälle registriert worden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 5,52 an. Am Freitag hatte dieser Wert bei 5,97 gelegen.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.